Атырауские полицейские задержали двух подозреваемых, находящихся в межгосударственном розыске. Как сообщил начальник департамента полиции Атырауской области Нурхат Уразбаев, задержанная 55-летняя женщина находилась в розыске по обвинению в мошенничестве. - 28-летний гражданин Узбекистана, находился в розыске по обвинению в совершении полового сношения или иных действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста по части 1 статьи 122 УК РК, - пояснил Нурхат Уразбаев. В настоящее время подозреваемые водворены в изолятор временного содержания в Атырау. По данным ведомства, находящиеся в розыске были задержаны во время оперативно-профилактического мероприятия "Мигрант".