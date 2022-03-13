– Проводимое тестирование показывает низкий уровень знаний учащихся по предметам естественно-математического цикла: математика, физика, биология, химия. Глава государства отмечал, что нужно изменить взгляд на образование. Пора увлечения гуманитарными специальностями прошла. Приоритет нужно отдать техническим профессиям. Предстоит взрастить новое поколение инженеров-промышленников. Поэтому необходимо особое внимание как раз уделять именно вышеуказанным дисциплинам, - отметила Гульнара Сарсенгалиева.

Руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования ЗКО Гульнара Сарсенгалиева рассказала, что в 2021 году прошли 83 проверки в организациях образования. По их результатам у 33 организаций выявили 203 нарушения. Среди них, 72 - грубых нарушения, 52 значительных и 79 незначительных.Выяснилось, что в колледжах дела обстоят не лучше. В 2021 году прошёл мониторинг образовательных достижений обучающихся трёх колледжей по общеобразовательным дисциплинам. Общий средний результат оказался ниже среднего значения по республике. Выше среднего значения по республике показали учащиеся Шынгырлауского колледжа и Музыкального колледжа им. Курмангазы.