– Ветер в степи усиливался, мороз крепчал. Взволнованный родственник позвонил в 102. Экипажи роты патрульной полиции немедленно выехали на поиски без вести пропавших. В полночь, на 12-ом километре дороги «Северный обход» на парковке кемпинга «Исламбулак» полицейские обнаружили их машину. Водитель и пассажир находились внутри и засыпали в результате отравления угарным газом, - рассказали в полиции.

Скриншот с видео Девятого марта двое граждан Таджикистана на своей «ГАЗели» выехали из Актобе в приграничный пост Алимбетовка. По информации пресс-службы регионального департамента полиции, пересечь границу им не удалось, молодые люди решили вернуться в Актобе, где их ждал родственник. На обратном пути связь с путниками прервалась.Стражи порядка вытащили пострадавших из машины, оказали первую медицинскую помощь и вызвали медиков. Иностранцы госпитализированы в реанимационное отделение. Правоохранители напоминают, что при ночевке в машине желательно периодически прогревать салон и глушить мотор на время сна.