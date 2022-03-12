Штормовое предупреждение в области объявлено на 13 марта, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пыльная буря накрыла Атырау По данным РГП "Казгидромет", на западе Западно-Казахстанской области ожидается туман.  
  • В Уральске осадков не ожидается, температура воздуха составит -7..-9, ночью похолодает до -16..-18.
  • В Атырау синоптики прогнозируют снег с дождем. Днём будет -1..-3 градусов, ночью -6..-8 градусов.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до -8..-10 градусов. Ночью похолодает до -16..-18 градусов.
  • В Актау пройдет снег с дождем. Днём столбики термометра покажут +2..+4 градусов, ночью 0..-2 градуса.
