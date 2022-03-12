Стоимость изъятых наркотиков на "черном рынке" оценивается на сумму более 60 миллионов тенге, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Крупный наркоканал ликвидировали в Атырау Как сообщается на сайте КНБ РК, в Атырау был ликвидирован крупный наркоканал. - Шестого марта в Атырау сотрудники департамента КНБ задержали трёх граждан РК, подозреваемых в причастности к региональной поставке наркотиков каннабисной группы. Седьмого марта задержан еще один участник группировки, по предварительным данным, выступавший организатором наркоканала, - говорится в сообщении. По данным ведомства, из незаконного оборота изъято более 61 килограмма марихуаны, стоимость которой на "чёрном рынке" оценивается на сумму более 60 миллионов тенге. Досудебные материалы по этим фактам зарегистрированы в ЕРДР по части 3 статьи 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". Следственный суд Атырауской области в отношении указанных лиц санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей. Крупный наркоканал ликвидировали в Атырау Крупный наркоканал ликвидировали в Атырау Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото с сайта КНБ РК  