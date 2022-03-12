Предлагаемые изменения направлены прежде всего на снижение спекулятивных действий на валютном рынке, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на сайт Нацбанка. Уральцы не могут найти иностранную валюту Иллюстративное фото из архива "МГ" Нацбанк планирует увеличить пределы отклонения курсов покупки и продажи иностранной валюты.
- Проектом предлагается увеличить пределы отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты по операциям, проводимым через обменные пункты, для доллара США – с 6 тенге до 15 тенге, евро – с 7 до 20 тенге со сроком действия до 1 января 2023 года, - сообщается на сайте.
Предлагаемые изменения направлены, прежде всего, на снижение спекулятивных действий на валютном рынке, а также на покрытие рисков участников финансового рынка ввиду повышенной волатильности курса. С полным текстом проекта постановления можно ознакомиться на официальном сайте Национального Банка Казахстана. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.