- Для развития инфраструктуры предусмотрена реализация 15 мероприятий на сумму 305 миллиардов тенге. Ремонтом охватят 1 864 километра автомобильных дорог областного и районного значения. Уделяется внимание и проектам дорог республиканского значения: реконструкция Атырау - Уральск и Подстепное - Федоровка - граница РФ (0-144 км). К слову, по последнему проекту министерство индустрии совместно с другими министерствами прорабатывает порядок финансирования. Планом предусмотрена реконструкция областных дорог Барбастау - Акжаик - Индер (участок 43-93 километров), Бурлин - Аксай - Жымпиты (участок 68-139 километров), Чапай - Жангала - Сайхин (участок 130-191 километров), по которым в прошлом году начались строительно-монтажные работы. Реализация этих проектов рассчитана на два года, - рассказал Шиниязов на очередной сессии областного маслихата.

- Управление составило перечень проектов строительства и ремонта на 2022 год, согласно которому предусмотрены ремонтные работы по 68 проектам дорог республиканского и местного значения, также улиц сельских населённых пунктов и Уральска на сумму 33,8 миллиарда тенге. На эти средства планируется охватить ремонтом 474 километра, - доложил Шиниязов.

Фото из архива "МГ" Заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО Тимур Шиниязов сообщил, что в 2021 году доля автомобильных дорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии составляет 39% (1 874 километров), в неудовлетворительном – 61% (2 887 километров).Планируетсяза счёт механизмов государственно-частного партнёрства.Это, по его словам, позволит сохранить существующую сеть автодорог области в технически нормальном состоянии и увеличит долю дорог в хорошем и удовлетворительном состояний до 78%.