- 9 марта комиссия, в которую вошли представители Комитета гражданской авиации, МИИР, АО «Авиационная администрация Казахстана», "Ската", "Эйр Астаны", "Казах Эйра", с участием первого замакима области Руслана Хамбарова обследовала состояние искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта Актобе. В итоге руководство Комитета гражданской авиации и представители всех трех авиакомпаний пришли к мнению, что искусственная взлетно-посадочная полоса в удовлетворительном состоянии и пригодна для взлета и посадок воздушных судов, но «Авиационная администрация Казахстана» внесла предложение частично заменить аэродромные плиты и провести текущий ремонт отдельных участков полосы. Срок установили до 17 марта, - сообщили в акимате Актюбинской области.

Ранее 6 марта в соцсетях появилось сообщение, что в конце февраля два самолета авиакомпании "Скат", прилетевшие в Актобе, оказались поврежденными. Причиной стали «глубокие ямы, торчащие куски арматуры и бетонная крошка» на взлетно-посадочной полосе. Сообщалось, что в Актобе приехала комиссия, и что она рекомендовала закрыть аэропорт на ремонт. Как работает аэропорт Актобе 11 марта объяснили в акимате Актюбинской области.Аэропорт Актобе теперь не принимает и не выпускает самолеты в дневное время, все полеты только ночью. После ремонта инспекторы «Авиационной администрации Казахстана» должны обследовать взлетно-посадочную полосу повторно и принять решение о дальнейшей ее эксплуатации.