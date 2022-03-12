- Каждый ребёнок проходит трёхмесячный цикл обучения согласно индивидуально подобранной программе. Записаться в центр могут дети от 0 до 18 лет. Работать с такими детьми непросто, иногда детки могут быть агрессивно настроены и наши специалисты должны найти к ним подход и социализировать их. Сейчас у нас работают 13 педагогов. К сожалению, в последнее время увеличилось количество детей с расстройствами аутистического спектра и им необходима помощь, - отметила Дилара Салыхова.

- РАС являются большой проблемой не только в Казахстане, но и во всем мире. По данным некоторых агентств, один из 44 рождённых детей несёт признаки аутистического спектра, и Казахстан не исключение. РАС проявляется по-разному: кто-то из детей не смотрит в глаза, кто-то не разговаривает, у кого-то полностью отсутствуют социальные навыки. Это приводит к тому, что дети не могут посещать общеобразовательные школы, не могут обучаться, не могут социализироваться и создавать семью. Мы подобрали специалистов, обучили их. Наш фонд берёт обязательства обучать специалистов и дальше, - пояснил директор Фонда Булата Утемуратова Марат Айтмагамбетов.

- Моему ребёнку уже 8 лет и у него задержка психоречевого развития с аутистическим спектром. Узнали об этом недуге, когда сыну было два года. В три года у него не было никакого понимания. Всё это время мы проходили различные реабилитации, ходили в коррекционный сад. Мне нравится подход этого центра. Ведь маме особенных детей приходится тоже учиться понимать ребёнка, а тут учат тому, как помочь и дальше с ним взаимодействовать со своим чадом. В дальнейшем мы будем проходить реабилитацию именно тут, ездить куда-то очень накладно, - отметила Ирина Тикеева.

- У таких детей есть скрытые таланы и возможности. Определить эти возможности, сохранить и развивать - самое сложное. Поэтому, я желаю педагогам и родителям терпения в этом нелёгком деле. Главное, чтобы дети тут чувствовали себя комфортно и им было интересно, - выступил Гали Искалиев.

Центр реабилитации «Асыл Мирас» для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) будет работать по шести программам интервенции, направленным на выявление РАС и устранение дефицитов социальных, речевых и бытовых навыков. По словам директора аутизм-центра в Уральске Дилары Салыховой, сейчас они набрали для диагностики и дальнейшего обучения порядка пятидесяти детей. В области насчитывается 253 ребёнка с аутизмом.Занятия в аутизм-центре проводятся по технологиям, разработанным международными экспертами. «Асыл Мирас» был открыт при поддержке Фонда Булата Утемуратова и акимата ЗКО.Мама особенного ребёнка отметила, что открытие такого центра в Уральске для них спасение. Раньше им приходилось проходить различные курсы реабилитаций в других городах.Аутизм-центр в Уральске открылся 10 марта. На торжественном открытии глава региона ЗКО Гали Искалиев отметил, что в акимат уже обращались родители особенных детей с просьбой открыть такой центр. Акимат нашёл здание и выделил 700 квадратных метров, КПО б.в. отремонтировали всё, Фонд оснастил оборудованием и обучил педагогов.К слову, по Казахстану уже были открыты десять подобных центров.