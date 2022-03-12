На складах имеется порядка 250 тонн сахара, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В некоторых магазинах Атырау продукты продают в ограниченном количестве В соцсетях прошел слух, что из-за санкций, введенных Западом против соседнего государства, подорожают продукты. Пока цены не столь «кусаются», но есть некий ажиотаж по сахару: в одном из супермаркетов самый доступный по стоимости сахар продают теперь лишь по 5 кило в одни руки (это так называемый бюджетный вариант по 335 тенге за 1 кг). Заметно выросли в цене яйца - в одной сети продуктовых магазинов десяток стоит 341 тенге, в другой – 400, хотя еще до 8 марта яйца продавались по 330 тенге. Впрочем, как говорят сами реализаторы, это связано, скорее с наступающими праздниками, потому как яйца завозят в Атырау из отечественных птицефабрик, а вот сахар ранее привозили из России. Остальные продукты первой необходимости - крупа, макаронные изделия, мука – все отечественного производства не подорожали, остаются на прежнем уровне. Между тем как рассказала в интервью заместитель руководителя отдела предпринимательства г. Атырау  Алтынай Ерубаева, «объём импорта сахара из России сократился вдвое. На одном из городских рынков дефицит уже ощутим. В некоторых торговых центрах сахар продают по 325 тенге, но не больше 5 килограммов на одного покупателя. Сейчас у нас есть запас продукции. Есть и соглашение с отечественными сахарными заводами". В акимате отметили, что сегодня на местных складах хранится 250 тонн сахара. Есть договорённости о его поставке из Жамбылской и Алматинской областей. Добавим, что удорожание сахара, по словам реализаторов, произошло потому что российские продовольственные компании не смогли осуществить поставку сахара. В итоге стоимость сахара взлетела с 280 тенге до 400 тенге за килограмм. Напомним, в Уральске, Атырау и Актау резко подорожал сахар. Управляющий директор АО СПК Aqjaiyq Мейрбек Нуркенов сообщил, что по данным департамента статистики, за прошедшую неделю сахар подорожал на 1,7 %. Основная причина - рост курса доллара по отношению к тенге. Россия до конца лета ввела временный запрет на вывоз белого сахара и сахара-сырца в страны ЕАЭС. В Минторговли заявили, что запасов сахара Казахстану хватит на три месяца. В некоторых магазинах Атырау продукты продают в ограниченном количестве В некоторых магазинах Атырау продукты продают в ограниченном количестве В некоторых магазинах Атырау продукты продают в ограниченном количестве Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА