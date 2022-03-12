- Далее в ходе обыска по месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли три полиэтиленовых пакета с веществом виде порошка. Также были обнаружены и изъяты две закладки. Общий вес составил более 143 грамма, - пояснили в пресс-службе регионального департамента полиции.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Сотрудники полиции Актюбинской области остановили 33-летнего мужчину. При проверке он добровольно выдал стражам порядка свёрток, обмотанный скотчем, внутри которого находилось вещество тёмно-синего цвета со специфическим запахом. Мужчина признался, что намеревался сделать закладку.Начало досудебное расследование по статье 297 части 3 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.