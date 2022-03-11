Уксус прекрасно справится с мытьем окон. Для этого можно приготовить чистящее средство на основе этого ингредиента. В литр воды добавляем столовую ложку уксуса, переливаем в емкость с распылителем и средство готово. Моем окна как обычно, а в конце протираем сухой тряпкой. Посудомоечную машину так же можно чистить уксусом. Он очистит технику от грязи и жира. Два стакана уксуса наливаем в большую миску и ставим на верхнюю решетку. Запускаем обычный цикл без моющего средства, режим сушки так же включать не обязательно. Огрубевшие полотенца вновь станут мягкими, если при стирки использовать полстакана белого уксуса. Он устранит с полотенец остатки моющих средств и минеральных отложений. Для того, чтобы вывести с ковра пятна, смешиваем две столовые ложки жидкого мыла и столько же уксуса и три стакана тёплой воды. Получившуюся смесь наносим на проблемное место, периодически промакиваем сухой тряпкой. Уксус так же хорошо справится с неприятным запахом. Уксус хорошо устранит остатки пестицидов на овощах и фруктах из супермаркета. Их используют для того, чтобы они дольше хранились. В трех стаканах воды разбавляем 5 столовых ложек уксуса и обрабатываем смесью овощи и фрукты.

Столешниицы из мрамора и гранит, каменные полы ни в коем случае нельзя мыть уксусом, он может повредить камень. Для этого подойдут мягкие моющие средства для мытья посуды. Вы уронили сырое яйцо и собираетесь протереть место уксусом? Нельзя. От этого вещества яйцо может свернуться и тогда справиться с пятном будет гораздо сложнее. Уксус может навредить деталям утюга, поэтому не используйте его, чтобы очистить технику от накипи. Проще будет предотвратить появление накипи, а для этого просто выливайте воду из утюга после глажки.

Фото с сайта Pexels.com Уксус знаком нам с детства, он есть практически у любой хозяйки. Уксус используют при приготовлении различных блюд, в сезон заготовок он и вовсе разлетается со скоростью света. А еще его можно использовать в быту, а именно для чистки различных поверхностей. Однако как выяснилось, уксус подходит не для всего. Ниже мы собрали для вас список того, что можно чистить с помощью уксуса, а что нельзя.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.