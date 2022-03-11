обязательное использование мобильного приложения Ashyq;

требования по соблюдению социальной дистанции;

обязательную термометрию.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 11 марта, под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана. Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране,. На всех объектах в регионах, находящихся в "желтой" и "зеленой" зонах эпидемиологического риска:. Обязательное ношение масок на открытом воздухе во всех зонах эпидемиологического риска.. Ограничение допуска на работу в очном режиме (объекты сферы услуг) для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19.. Обязательное лабораторное тестирование методом ПЦР при въезде и выезде с вахты для сотрудников организаций, работающих вахтовым методом", - говорится в сообщении. Ералы Тугжанов поручил акиматам усилить темпы вакцинации и ревакцинации граждан.