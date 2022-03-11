В Казахстане отменяют часть коронавирусных ограничений, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В общественных местах ЗКО выявили 185 человек, которые должны быть на самоизоляции Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 11 марта, под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана. Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране, принято решение отменить: Первое. На всех объектах в регионах, находящихся в "желтой" и "зеленой" зонах эпидемиологического риска:
  • обязательное использование мобильного приложения Ashyq;
  • требования по соблюдению социальной дистанции;
  • обязательную термометрию.
Второе. Обязательное ношение масок на открытом воздухе во всех зонах эпидемиологического риска. Третье. Ограничение допуска на работу в очном режиме (объекты сферы услуг) для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19. Четвертое. Обязательное лабораторное тестирование методом ПЦР при въезде и выезде с вахты для сотрудников организаций, работающих вахтовым методом", - говорится в сообщении. Ералы Тугжанов поручил акиматам усилить темпы вакцинации и ревакцинации граждан. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.