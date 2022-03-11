12 марта на юге ЗКО ожидается туман, ночью на западе - усиление ветра до 20 метров в секунду. Черновик Иллюстративное фото из архива "МГ" По-прежнему большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием южного циклона, с которым ожидаются осадки, туман, гололёд, усиление ветра.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит -8..-10, ночью похолодает до -13..-15. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается снег. Днём будет 0..-2 градусов, ночью -3..-5 градусов. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до -7..-9 градусов. Ночью похолодает до -14..-16 градусов. Ветер восточный до 16 метров в секунду.
  • В Актау будет дождь. Днём столбики термометра покажут +6..+8 градусов, ночью опустятся до +1..+3 градусов. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.