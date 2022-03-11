Дорогу закрыли из-за опасности схода лавин, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Казахстан вернулся в «жёлтую» зону Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе акимата Алматы предупредили о временном закрытии дороги от катка «Медеу» до горнолыжного курорта «Шымбулак», в том числе для пеших туристов. Утром 11 марта в бассейне реки Улкен Алматы сошли семь лавин.
- Вдоль дороги расположены 11 опасных лавиносборов. Все лавины сходят на указанную дорогу и представляют реальную угрозу проезжающему автотранспорту и проходящим отдыхающим, - сообщили в ведомстве.
10 марта на курорте под лавиной погиб посетитель. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.