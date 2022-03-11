- У них закончилось питание. Расстояние от районного центра - 55 километров. Снегооуборочная техника ТОО «Казавтодор» движется медленно, так как высота снега более двух метров, - пояснили в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что 11 марта на дороге Уральск - Таскала - РФ на 103 и 104 километрах около суток в снежном заторе находятся 15 фур.Оперативный штаб Таскалинского района решил доставить питание на специальной технике. В регионе более двух дней наблюдается снегопад и буран. Между тем в мессенджерах распространяется видео с застрявшей техникой. В филиале ЗКО "НК "КазАвтоЖол" заявили, что данное видео было снято в Саратовской области РФ, а участок дороги изображённый на видео не относится к ним. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.