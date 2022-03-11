В Нацбанке отметили, что никаких ограничений с операциями в иностранной валюте не устанавливали, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Уральцы не могут найти иностранную валюту Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе Национального банка сообщили, что возникшие трудности с выдачей наличной иностранной валюты вызваны, в первую очередь, возросшим спросом со стороны населения. Ещё одна причина - логистические затруднения с доставкой банкнот в Казахстан из других стран.
- Национальный Банк не принимал постановлений или иных подзаконных актов об ограничениях с операциями в иностранной валюте в Казахстане... Национальным Банком активно прорабатывается вопрос поставок дополнительного объёма наличной иностранной валюты из Федеральной Резервной системы – центрального банка США, - информировали в Нацбанке.
Высокий спрос на покупку наличной иностранной валюты отметили и в Ассоциации финансистов Казахстана.

- Пункты обмена валюты периодически ограничивают выдачу наличной валюты...Хотим еще раз подчеркнуть, что это касается именно наличной валюты. Безналичная валюта сохраняется на ваших счетах, которые вы также можете увидеть и проверить через онлайн банкинг, - говорится в обращении АФК.

О проблемах с покупкой валюты в социальных сетях сообщали жители столицы. Несмотря на выросший курс, астанчане ринулись в обменные пункты.