- Национальный Банк не принимал постановлений или иных подзаконных актов об ограничениях с операциями в иностранной валюте в Казахстане... Национальным Банком активно прорабатывается вопрос поставок дополнительного объёма наличной иностранной валюты из Федеральной Резервной системы – центрального банка США, - информировали в Нацбанке.Высокий спрос на покупку наличной иностранной валюты отметили и в Ассоциации финансистов Казахстана.
О проблемах с покупкой валюты в социальных сетях сообщали жители столицы. Несмотря на выросший курс, астанчане ринулись в обменные пункты. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
- Пункты обмена валюты периодически ограничивают выдачу наличной валюты...Хотим еще раз подчеркнуть, что это касается именно наличной валюты. Безналичная валюта сохраняется на ваших счетах, которые вы также можете увидеть и проверить через онлайн банкинг, - говорится в обращении АФК.