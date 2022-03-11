- Участниками уголовного дела стали директор филиала АО «Электромонтаж» Сарсенбаев и заместитель руководителя ГУ «Отдел строительства Уральск» Исманов. Следствием установлено, что деньги, предназначенные для проведения строительно-монтажных работ на объекте «Электроснабжение жилого района ПДП» Уральска, были похищены, - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе агентства по финансовому мониторингу сообщили о выявленном факте хищения бюджетных средств на сумму свыше 399 млн тенге.Приговором суда Исманов получил два года ограничения свободы с дальнейшим лишением права занимать руководящие должности в государственных органах. Ущерб полностью возмещён.