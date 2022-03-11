- Со вчерашнего дня сотрудники ТОО "Жайык Таза Кала" вывезли с улиц города четыре тысячи кубометров снега. За всю зиму было вывезено 690 тысяч кубометров снега, - пояснил пресс-секретарь городского акимата Данияр Оспан.

Второй день в Уральске бушует метель. Горожане ходят только по натоптанным тропинкам и откапывают свои машины из сугробов. Коммунальщики не успевают чистить дороги и убирать снег с тротуаров. По данным акимата Уральска, вчера выпало пять миллиметров осадков, сегодня уже десять миллиметров (10 мм осадков — это 10 килограммов воды на каждый квадратный метр земной поверхности - прим. автора).По городу работает 170 единиц спецтехники ТОО "Жайык Таза Кала". Отмечается, что коммунальщики работают круглосуточно в усиленном режиме.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.