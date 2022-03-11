– В последние годы из-за дефицита воды и засухи в регионе из года в год сокращаются площади картофеля и овощных культур за счёт личных подсобных хозяйств. В 2021 году в области на пяти тысячах гектар посеяны картофель, капуста, морковь и лук. Валовой (общий) сбор картофеля составил 58,1 тысяч тонн, капусты - 8,7 тысяч тонн, моркови - 7,8 тысяч тонн и лука - 8,2 тысяч тонн, что составило 76,2% от потребности населения области. Дефицит составил 25 тысяч тонн. Это значит, что на местном рынке практически отсутствует местная продукция, - рассказал Арман Утегулов.

– Согласно плану до 2025 года, мы должны увеличить посевные площади картофеля до 708 гектаров, капусты - до 465 гектаров , моркови - до 725 гектаров и лука - до 255 гектаров. В результате при средней урожайности валовой сбор картофеля составит 68,5 тысяч тонн, моркови - 16,4 тысяч тонн, лука - 11,2 тысяч тонн и капусты - 16,1 тысяч тонн, показатель обеспеченности по продуктам составит картофель - 104%, морковь - 108%, лук - 106%, капуста - 101%. Эти овощи мы сможем сохранить до зимы, и в холодное время готова реализовывать по низкой стоимости. Мы недавно с рабочей поездкой посетили Павлодарскую и Туркестанскую области. Там только одно крестьянское хозяйство выращивает 50 тысяч тонн картофеля на 1,5 тысячах гектарах земли. Эти области своей продукцией обеспечивают не только свой регион, но и другие регионы Казахстана, - отметил Арман Утегулов.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 11 марта, глава региона Гали Искалиев встретился с аграриями области. По словам заместителя акима ЗКО Армана Утегулова, по государственной программе поддержки растениеводства на 2022 год выделено 544,6 миллиона тенге, в том числе на семеноводство - 247 миллионов тенге, на субсидирование стоимости пестицидов - 120,7 миллионов тенге, на удобрения - 153,4 миллиона тенге.По словам замакима, для того, чтобы полностью обеспечить потребность населения области в картофеле и овощных культурах, запланированы меры по развитию зелёного пояса.