Тело женщины обнаружил сын, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Убитая Райхан Нигметова
Как рассказал сын убитой пенсионерки Райхан Нигметовой Кайрат Байгазиев, в момент трагедии его мама была дома одна. Мужчина находился на работе.
- Развелся 15 лет назад, жена с детьми уехала в Шымкент. Я остался жить со своими родителями. Год назад умер отец, пятого марта провели "садака". Есть ещё сестра, она живёт отдельно, а я с матерью, ухаживал за ней. На днях к нам приехала родственница из Атырау. В день трагедии я отвез её на автовокзал вместе с мамой, она решила проводить тетю. Сам уехал на работу. Ближе в десяти я позвонил маме, она в телефонном разговоре сказала, что едет домой, у нее всё нормально, - рассказал Кайрат Байгазиев.
Со слов мужчины, в тот же день ближе к вечеру к ним домой приезжал мужчина откачать септик, выполнил работу и уехал. Пенсионерка не встречала рабочего и сын оплатил услуги онлайн.
- Возвращаясь с работы, я звонил маме, внутри было какое-то переживание, она не брала трубку. Приехал домой. Калитка была открыта, загнал машину во двор. Входная дверь была приоткрыта. Подумал, ну может ушла к соседке. Зашёл и увидел в прихожей окровавленную маму. Схватил её на руки, поднял, а пульса нет. Сразу позвонил сестре. В доме был бардак: сломанный шкаф, разбитые цветы, всё валялось. Видно было, что шла борьба. На голове мамы была шишка. Когда приехали судмедэксперты, они обнаружили ранения на теле. Я сам этого не заметил, - поделился подробностями произошедшего Кайрат Байгазиев.
Мужчина говорит, что её убили примерно в четвёртом часу дня. Соседи ничего подозрительного не видели.
Начальник управления криминальной полиции ДП ЗКО Султан Шалдарбеков в ходе специального брифинга сообщил, что преступник забрал с места преступления золотые изделия: серьги, обручальное кольцо и печатку.
По словам Кайрата Байгазиева, его мама была добрым и отзывчивым человеком. Всю жизнь проработала продавцом и кассиром. Похороны состоятся в воскресенье, 13 марта. Райхан Нигметову планируют похоронить в родном селе Чапаево в Акжайыкском районе.
Напомним
, о жестоком убийстве пенсионерки в Казахауле (микрорайон в посёлке Зачаганск)
стало известно вечером 10 марта. В WhatsApp распространяется аудиосообщение, в котором говорится, что женщину убили днём, когда она находилась дома одна. В полиции факт подтвердили. По факту заведено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Разбой".
сын убитой Кайрат Байгазиев
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Фото Медета МЕДРЕСОВА