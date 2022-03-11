- По информации регионов и Союза торговых сетей, в стабилизационных фондах и в торговых объектах сконцентрированы запасы сахара, которых достаточно для удовлетворения спроса населения в течение трёх месяцев. У Казахстана имеется возможность ввоза до конца августа 50 тысяч тонн сахара без уплаты таможенных пошлин, - говорится в сообщении.В ведомстве заверили, что центральные и местные исполнительные органы «примут меры для поддержания цен на сахар». В прошлом году производство сахара в Казахстане выросло на 89%. Однако около 60% потребления сахара и патоки составляет импортная продукция. 275 млн тонн завезли из России, 164.6 млн тонн - из Бразилии, 35.3 млн тонн - из Беларуси и более 30 млн тонн из Мексики. Напомним, в Уральске, Атырау и Актау резко подорожал сахар. Управляющий директор АО СПК Aqjaiyq Мейрбек Нуркенов сообщил, что по данным департамента статистики, за прошедшую неделю сахар подорожал на 1,7 %. Основная причина - рост курса доллара по отношению к тенге. Россия до конца лета ввела временный запрет на вывоз белого сахара и сахара-сырца в страны ЕАЭС. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
Что произошло с ценами на квартиры в январе 2026 года
В январе 2026 года цены на вторичном рынке жилья Казахстана выросли в большинстве городов.
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.