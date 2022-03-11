В прошлом году в Казахстан из других стран импортировали 506,9 млн тонн сахара и сахара-сырца, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». На западе Казахстана резко подорожал сахар В пресс-службе министерства торговли и интеграции Казахстана сообщили, что в стране сформированы запасы основных продовольственных товаров.
- По информации регионов и Союза торговых сетей, в стабилизационных фондах и в торговых объектах сконцентрированы запасы сахара, которых достаточно для удовлетворения спроса населения в течение трёх месяцев. У Казахстана имеется возможность ввоза до конца августа 50 тысяч тонн сахара без уплаты таможенных пошлин, - говорится в сообщении.
В ведомстве заверили, что центральные и местные исполнительные органы «примут меры для поддержания цен на сахар». В прошлом году производство сахара в Казахстане выросло на 89%. Однако около 60% потребления сахара и патоки составляет импортная продукция. 275 млн тонн завезли из России, 164.6 млн тонн - из Бразилии, 35.3 млн тонн - из Беларуси и более 30 млн тонн из Мексики. Напомним, в Уральске, Атырау и Актау резко подорожал сахар. Управляющий директор АО СПК Aqjaiyq Мейрбек Нуркенов сообщил, что по данным департамента статистики, за прошедшую неделю сахар подорожал на 1,7 %. Основная причина - рост курса доллара по отношению к тенге. Россия до конца лета ввела временный запрет на вывоз белого сахара и сахара-сырца в страны ЕАЭС. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.