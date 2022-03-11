- Они полностью признали свою вину. Сейчас иностранные граждане, незаконно въехавшие на территорию страны, по решению суда подвергнуты административному аресту,- сообщил начальник отдела миграционной службы Атырау Кадырбек Абишов.

Фото предоставлено пресс-службой ДП Атырауской области Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 33-летнего гражданина Узбекистана выдворили из страны на пять лет за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что мужчина после выдворения вернулся в Казахстан, изменив данные в паспорте. Таким же образом поступил 53-летний гражданин Азербайджана, которого в 2008 году привлекли к уголовной ответственности и по решению суда выдворили из страны. Сменив фамилию в паспорте, он в феврале этого года приехал обратно в Атырау.Решение по выдворению примет суд.