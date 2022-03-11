- Кроме того, на территории Украины находятся порядка 1 457 грузовых вагонов казахстанских собственников. Работа по их переадресации продолжается, - сообщили в ведомстве.

В министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщили, что по данным на 11 марта, из Украины выехали 49 из 57 фур, принадлежащих казахстанским собственникам. На территории страны остались восемь фур, в том числе четыре казахстанских грузовика с украинскими водителями.Морские порты Актау и Курык работают в штатном режиме, простоя грузов нет.