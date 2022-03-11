Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже 11 марта на 11:00 составил 510.2 тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Курс доллара вырос в Казахстане По сравнению с утренними торгами десятого марта, национальная валюта к доллару ослабла на 1.64 тенге. Официальный курс Нацбанка составляет 509.8 тенге за доллар. В обменниках Уральска доллар продают по 517-519 тенге, покупают по 513-515 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.