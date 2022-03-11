- Universal Pictures, Warner Bros. и Paramount Pictures продолжат предоставлять свои картины казахстанским зрителям в соответствии с ранее утверждённым графиком. С компаниями Walt Disney Company и Sony отечественные кинопрокатчики при участии министерства ведут прямые переговоры. Серьёзных препятствий для достижения соответствующих договорённостей не имеется, - сообщили в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе министерства культуры и спорта заверили, что поводов для беспокойства казахстанского зрителя нет.В минувшие выходные глава компании KinoPark Multiplex Cinemas Алмаз Малдыбаев, что кинотеатры Kinopark и Kinoplexx вынуждены приостановить работу с первого апреля. По его словам, крупные зарубежные кинокомпании, которые работают через Россию, отказываются предоставлять фильмы. В комментариях зрители просили закупать фильмы в оригинале, но с субтитрами на русском и казахском языках.