- 9 марта в 18:30 в одном из домов частного сектора посёлка Зачаганск был обнаружен труп женщины 1950 года рождения с признаками насильственной смерти. Предварительная причина смерти - множественные ножевые повреждения шеи. Труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу. По данному факту начато досудебное расследование по статьям 99 части 2 УК РК «Убийство» и 192 УК РК «Разбой». На раскрытие особо тяжкого преступления ориентирован весь личный состав департамента полиции ЗКО. Отрабатывается список лиц на причастность к преступлениям. Назначены все соответствующие экспертизы, - рассказали в пресс-службе ДП ЗКО, добавив, что уголовное дело взято на особый контроль начальника департамента.

Иллюстративное фото из архива "МГ" О жестоком убийстве пенсионерки в Казахауле (микрорайон в посёлке Зачаганск) стало известно вечером 10 марта. В WhatsApp распространяется аудиосообщение, в котором говорится, что женщину убили днём, когда она находилась дома одна. В полиции информацию подтвердили.Другие подробности трагедии выясняются.