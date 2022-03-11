- Авиационной администрацией Казахстана принято решение о приостановлении эксплуатации ВПП аэродрома Актобе с 17 марта до устранения нарушений. Акимат Актюбинской области готов профинансировать проведение замены аэродромных плит и ремонтных работ в кратчайшие сроки, - говорится в сообщении.

Изображение Markus Winkler с сайта Pixabay В комитете гражданской авиации сообщили, что при осмотре взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта Актобе местами обнаружены дефекты, шелушение аэродромных плит, сколы и отслаивание мастики.Сейчас из аэропорта Актобе выполняются 52 внутренних и девять международных рейсов.