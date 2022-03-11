Такое решение приняла российская правительственная таможенная подкомиссия, передаёт РИА Новости. Ажиотаж или реальная цена: на что ещё повысились цены в Уральске До 31 августа 2022 года введён временный запрет на экспорт пшеницы, меслина (смесь пшеницы и ржи - прим. автора), ржи, ячменя и кукурузы. Исключение предусмотрено для поставок по лицензиям на экспорт, выданным Минпромторгом. В ведомстве отметили, что временный запрет позволит не допустить перетоков сельхозпродукции «с учётом того, что страны ЕАЭС в этом сезоне уже осуществили необходимые им объёмы закупок в беспошлинном режиме». Также до конца лета действует временный запрете на вывоз белого сахара и сахара-сырца тростникового. Поставки в ЕАЭС будут возможны только на основании разрешений Минсельхоза. Напомним, в Уральске, Атырау и Актау резко подорожал сахар. Управляющий директор АО СПК Aqjaiyq Мейрбек Нуркенов сообщил, что по данным департамента статистики, за прошедшую неделю сахар подорожал на 1,7 %. Основная причина - рост курса доллара по отношению к тенге. Основной объём сахара импортируется из РФ и Беларуси.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.