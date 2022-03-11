- Авиакомпания в срочном порядке решает эти вопросы с правительством Казахстана для скорейшего восстановления рейсов. Просим пассажиров отменённых рейсов обращаться по месту приобретения для возврата средств, который будет осуществлён в полном размере, - говорится в сообщении.

+7 727 244 4477 (08.00 - 00.00)

+7 7172 584477 (08.00 - 00.00)

+7 702 702 4477 (08.00 - 00.00)

WhatsApp: +7 702 702 0148 (08.00 - 20.00)

+7 (495) 287 70 08/09

+7 (495) 363-50-40

+7 985 232 04 36

Иллюстративное фото с сайта Pixabay В пресс-службе авиакомпании сообщили, что по причине прекращения страхового покрытия коммерческих полётов из/в Россию и над её территорией все полёты по данному направлению будут приостановлены.Контакты для связи:Номера в России:В пресс-службе комитета гражданской авиации добавили, что совместно с авиакомпанией SCAT проработан вопрос увеличения количества регулярных рейсов между Казахстаном и Россией по маршрутам Нур-Султан - Москва (с двух до семи рейсов в неделю) и Алматы – Москва (до семи рейсов в неделю). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.