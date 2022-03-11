По версии следствия, хищения она совершала в течение шести лет, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Работников управления образования Атырауской области подозревают в крупном хищении Иллюстративное фото из архива "МГ" В Антикоррупционной службе Казахстана сообщили о начале досудебного расследования в отношении бывшего генерального директора ТОО «Оператор РОП». Её подозревают в хищении более 20 млрд тенге в период с 2016 по 2021 годы путём установления завышенной стоимости утилизации транспортных средств. Подозреваемая с санкции суда заключена под стражу.

Утильсбор в Казахстане

11 января президент Казахстана поручил правительству прекратить работу частной компании «Оператор РОП», отметив, что утилизационным сбором должна заниматься госорганизация, «как в зарубежных странах». С 2016 года в компанию поступило 691,8 млрд тенге. 18 января деятельность ТОО «Оператор РОП» по администрированию утилизационного сбора прекращена. Новым оператором назначена государственная организация в лице акционерного общества «Жасыл даму». 26 января стало известно о задержании задержании вице-министра экологии Ахметжана Примкулова и председателя правления «Оператора РОП» Медета Кумаргалиева. 23 февраля заместитель премьер-министра Роман Скляр сообщил, что ставку снизят на 50% на все автомобили и сельхозтехнику. Соответствующий приказ обещают принять в ближайшее время.