- В результате столкновения водитель фуры скончался на месте. Во время проведения спасательных работ по извлечению водитель «КамАЗа» 1987 года рождения скончался, не приходя в сознание, - информировали в ведомстве.

Фото: пресс-служба ДП ЗКО В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что недалеко от посёлка Алгабас столкнулись «КамАЗ» и фура DAF.Следом в «КамАЗ» въехал проезжавший мимо водитель «ВАЗ-2115». Мужчина 2001 года рождения и два его пассажира 1967 и 1986 годов рождения госпитализированы с различными травмами. Стражи порядка завели уголовное дело по статье «Нарушение ПДД».