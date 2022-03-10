Фото с сайта Pexels.com Лук обязательный ингредиент при приготовлении многих блюд, он придаёт вкус, а в сезон простудных заболеваний служит отличным помощником для защиты от вирусов и бактерий. Но как правильно выбрать лук, чтобы он надолго сохранил свою свежесть и аромат. Если одни сорта портятся быстро, то другие могут пролежать несколько месяцев, не потеряв свои свойства., а именно поздний. Обычно они зреют в конце лета и в начале сентября. Остановите свой выбор на желтых луковицах, иные приходят в негодность быстро. Уделяйте особое внимание внешнему виду, они должны быть не крупными, плотными, а чешуйки должны быть сухими, гладкими и плотно прилегать друг другу. Не берите поврежденные плоды с проросшими зелеными побегами, с плесенью и белым налетом - такой лук долго храниться не будет.Овощ хранится в прохладном, не сильно влажном, темном и хорошо вентилируемом помещении. Идеальный температурный режим - от 7 до 13 градусов, при влажности 65-70%. Такой режим позволит сохранить свежесть луковицы, она не будет гнить и останется сочной. Хорошо подойдут для хранения лука закрытые балконы, подвалы, погреба и неотапливаемые гаражи. При этом не забывайте регулярно проветривать помещение. Если вы выбрали место хранения холодильник, то поместите овощи в наиболее холодном месте основного отсека. Однако при открывании и закрывании дверцы холодильника будут наблюдаться перепады температуры, что отрицательно скажется на хранении. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.