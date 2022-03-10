Итак, железо обычно назначается для профилактики анемии. Его нужно принимать только натощак, так как молочные продукты и чай могут заблокировать его всасывание в кишечнике, так как в молоке содержится кальций, а в чае танин. По этой же причине нельзя пить чай после еды, так как он препятствует усвоению железа, которое содержится в пище.

Добавки с кальцием могут содержать магний, витамины Д и К, они усиливают всасывание кальция в ЖКТ. При недостатке витамина Д кальций будет усваиваться слабо, так как этот витамин во время обмена веществ превращается в гормон кальцитриол, который воздействует на клетки кишечника, способствуя их вырабатывать нужные для всасывания кальция белки. При нехватке витамина D развивается дефицит белков. Кальций рекомендуется употреблять вместе с пищей, прием цинка и железа противопоказан вместе с кальцием.

Ни в коем случае не рекомендуется одновременно принимать витамины D и E, так как оба витамина плохо усваиваются.

Фото с сайта pexels.com Большинство людей на постоянной основе принимают различные витамины и минералы, думая, что наше питание не достаточно сбалансированное. Но прежде чем покупать себе очередную серию добавок советуем внимательно изучить их состав и предназначение. Ведь некоторые из них вполне могут сочетаться друг с другом, и с различными продуктами, а другие не сочетаются., так как они оба минерала конкурируют за одни и те же транспортные молекулы в ЖКТ. Эти частицы способствуют проникновению микроэлементов сквозь стенку кишечника и попадать в кровь. А вот, и запить таблетку железа стаканом апельсинового и морковного сока принесет организму двойную пользу.следует спустя два часа после ужина, за час до сна. На ночь прием железа с витамином С может вызвать тошноту и дискомфорт в кишечнике.Витамин Д хорошо усваивается во время пищи, в которой содержатся жиры (авокадо, яичный желток и оливковое масло). При этом прием витамина Д нужно сочетать. В этом случае уровень этого витамина в крови будет на 50% выше, чем в случае приема на голодный желудок или вместе с небольшим приемом пищи. Это связано с тем, что во время плотной еды выделяется оптимальное для усваивания витамина количество желчи и ферментов поджелудочной железы.