11 марта на севере ЗКО ожидаются туман, гололёд и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, предупреждают в Казгидромете. Штормовое предупреждение объявлено в ЗКО Большая часть территории Казахстана будет находится под влиянием южного циклона, с которым ожидаются осадки, туман, гололёд, усиление ветра.
  • В Уральске синоптики прогнозируют снег. В дневное время температура воздуха составит -4..-6, ночью похолодает до -8..-10. Ветер северо-восточный до 18 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается дождь. Днём будет +3..+5 градусов, ночью 0..-2 градусов. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до -7..-9 градусов. Ночью похолодает до -10..-12 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Актау будет дождь. Днём столбики термометра покажут +6..+8 градусов, ночью опустятся до +3..+5 градусов. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду.
