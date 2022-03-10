Чиновники Уральска обошли оптовых реализаторов продуктов и выяснили, что россияне ничего не скупают. Также они призвали население не создавать искусственный ажиотаж, поскольку это может вызвать необоснованный рост цен, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Ажиотаж или реальная цена: на что ещё повысились цены в Уральске Сегодня, 10 марта, корреспонденты "МГ" поговорили с продавцами и покупателями на уральских рынках и супермаркетах, в том числе и с покупателями из России. По словам последних, они закупают продукты питания в Уральске, так как у них цены взлетели, а в некоторых магазинах и вовсе полки пустуют. Приезжают россияне за покупками и в Актобе. К вечеру 10 марта пресс-служба  управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО направила письмо в редакцию, в котором говорится, что информация о том, что «россияне мешками закупаются на рынках Уральска» не соответствует действительности.
- Был осуществлён оперативный мониторинг ситуации в торговых объектах. Был проведён обход основных торговых рынков, а также получена информация от основных оптовых реализаторов продуктов питания в Уральске. Таким образом, управление официально сообщает, что распространяемая информация о массовой скупке продуктов питания не является достоверной. Так, руководителем оптового предприятия Сабировой Верой Васильевной отмечается, что ажиотажного потребительского спроса на товары, как со стороны населения области, так и со стороны граждан соседних стран, не отмечается. Реализация товаров населению осуществляется в привычных объёмах. По словам представителя одного из крупнейших поставщиков продуктов питания ТОО «Шанс», повышенного спроса на продукты питания также не наблюдается, а на складах торговых объектов имеется достаточный объём необходимых товаров, - говорится в сообщении управления предпринимательства.
Также чиновники призывают население не создавать искусственный ажиотаж, который может вызвать необоснованный рост цен. Между тем, чуть ранее подорожание сахара прокомментировали в управлении предпринимательства региона. - Согласно данным департамента статистики, за прошедшую неделю сахар подорожал на 1,7 %. Основная причина повышения цен - это рост курса доллара по отношению к тенге. Основной объём сахара импортируется из РФ и Беларуси. Сейчас правительством разрабатываются антикризисные меры, направленные на снижение импортозависимости регионов, - рассказал руководитель управления предпринимательства ЗКО Мейрам Кабдыгалиев. Напомним, в Уральске, Атырау и Актау резко подорожал сахар. Также взлетели цены на автомобили и смартфоны. Повышение связано с резко возросшим курсом доллара из-за ситуации вокруг Украины. Отметим, что основными импортерами сахара в Казахстан являются Россия и Беларусь. В РФ несколько дней назад сахарный песок подорожал до 80-90 рублей за килограмм, хотя ранее стоимость не превышала 56-60 рублей за кило.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.