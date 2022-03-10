Всего ремонт республиканских автодорог Казталовка-Жанибек-граница РФ, Онеге-Бисен-Сайхин обойдётся в 57 миллиардов тенге, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Тонет даже спецтехника. Талые воды затопили дорогу в ЗКО Сегодня, 10 марта, на портале mgorod.kz была опубликована новость под заголовком "Еще 80 млрд тенге требуется на ремонт печально известной дороги в ЗКО". Отвечая на вопрос журналиста "Сколько денег потребуется на завершение ремонта автодорог" (речь идет о дорогах Казталовка-Жанибек-граница РФ и Онеге-Бисен-Сайхин - прим.автора) руководитель ЗКОФ АО "НК "Казавтожол" Амир Каримбаев ответил: "Мы как заказчики направили бюджетную заявку на уточнение бюджета и будем просить дополнительные средства для ремонта дорог в размере 80 млрд тенге". Как выяснилось, директор предприятия имел ввиду не 80 миллиардов тенге, а 8-10 миллиардов тенге. - Общая протяжённость автодорог Казталовка-Жанибек-граница РФ и Онеге-Бисен-Сайхин составляет 248 километров. На сегодняшний день асфальтобетонное покрытие уложено на 55 километрах. Общая стоимость ремонтных работ составляет 57 миллиардов тенге, на сегодняшний день освоены 23 миллиарда тенге. В этом году выделено 10 миллиардов, остаток 24 миллиарда. Из этих 24 миллиардов мы просим в этом году выделить дополнительно еще 8-10 миллиардов тенге. При положительном ответе на следующий год у нас остаётся 14 миллиардов тенге, - сообщил Амир Каримбаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.