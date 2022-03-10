- Он был выявлен во Франции, Нидерландах, Дании. Но был зафиксирован очень низкий уровень (заражений - прим. ред.), - сказала Керкхове.

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове подтвердила появление в Европе варианта коронавируса «дельтакрон».Дельтакрон возник при объединении подвидов «дельта» AY.4 и «омикрон» BA.1/BA.2. В ВОЗ допускали, что это могло быть результатом ошибки: загрязнения образца во время секвенирования.