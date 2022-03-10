На рынках города повысились цены на молочные продукты и бытовую химию, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Жители Уральска отмечают, что цены за последние две недели повысились.
- Скоро будем экономить на продуктах, потому что к ценам не подступиться. Товаров местного производства на рынках мало, а то, что завозится из России - дорожает с каждым днём, - говорит местная жительница Айгуль. - Я мама троих детей, сейчас в декрете и занимаюсь выпечкой тортов. Всё, что мне нужно для выпечки, дорожает, и покупательская способность падает.
Корреспонденты "МГ" проехались по рынкам, поговорили с продавцами и покупателями. Цены там разнятся: в одном киоске сахар можно купить по 360 тенге за килограмм, в соседнем он уже по 400 тенге. Ситуация в супермаркетах аналогичная, сахар продают в коридоре 336 - 400 тенге за килограмм. В ларьках, где продаётся продукция из Стабфонда, сахар стоит 380 тенге за кило.
Торговцы отмечают, что цены повысились практически на всю продукцию, поставляемую из России. Пачка молока подорожала на 30-50 тенге, гречка на 10-30 тенге, горох на 10 тенге. Если раньше пятилитровый бутыль растительного масла стоил 3 000 тенге, то сейчас от 3 300 до 3 900 тенге, а ещё подорожали томатная паста, майонез и колбасные изделия. Также повысились цены на белорусскую сгущёнку и сыры.
- Люди сами создают ажиотаж, я считаю. Ну куда денется вся эта продукция? Никуда! Как производили, так и будут производить, а если производят, то должны и продавать. Люди на фоне всех этих событий начали сметать всё с полок. Вспомните хотя бы начало пандемии, когда даже туалетную бумагу скупали. А раз спрос большой, то и цены поднять не грех для продавцов, вот они и пользуются моментом, - говорит житель Уральска Владимир.
Торгующие бытовой химией говорят, что они распродают остатки, закуп ещё не делали. Товар пока не завозится.
- Цены повышаются на всё: стиральный порошок, зубную пасту, моющие средства. Мы сейчас даже не отовариваемся, распродаем всё, что есть, - отметил продавец Ильяс.
Товары отечественного производства пока остаются по старым ценам, но не везде.
Между тем, по словам управляющего директора АО СПК Aqjaiyq Мейрбека Нуркена, сейчас в стабфонде
закончились сахар и крупы, их планируют закупить на следующей неделе.
- Согласно данным департамента статистики, за прошедшую неделю сахар подорожал на 1,7 %. Основная причина повышения цен - это рост курса доллара по отношению к тенге. Основной объём сахара импортируется из РФ и Беларуси. Сейчас правительством разрабатываются антикризисные меры, направленные на снижение импортозависимости регионов, - рассказал официальный представитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО Мейрам Кабдыгалиев.
