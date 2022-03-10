– Желающих получить водительские удостоверения очень много. В прошлом году по области выдано более 47 тысяч водительских прав. Если раньше при сдаче теории экзаменуемый показывал только удостоверение личности, то теперь над каждым экзаменуемым местом установлена видеокамера, которая идентифицирует личность клиента, - рассказал директор филиала госкорпорации «Правительство для граждан» по ЗКО Надир Курумбаев.

Фото предоставлено пресс-службой госкорпорации «Правительство для граждан» по ЗКО Как сообщили в пресс-службе госкорпорации «Правительство для граждан» по ЗКО, теперь в автоЦОНе Уральска при сдаче теоретического экзамена на права будет использоваться биометрическая система. Другими словами, человека будут идентифицировать по лицу. Это позволит предотвратить какие-либо мошеннические действия и снизить коррупционные риски.К слову, для получения водительского удостоверения необходимо предоставить медицинскую справку по форме 073. Пройти медицинское освидетельствование клиенты могут в здании автоЦОНа, где специально для этого действуют медицинские кабинеты, а также кабинет психиатра и нарколога. Для получения водительских прав претендент должен сдать два экзамена – теоретический и практический. Теоретический состоит из 40 вопросов, на которые необходимо дать 32 правильных ответа. Практический экзамен состоит из 12 упражнений на автодроме.