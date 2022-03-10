- Беспорядок в доме свидетельствовал о периодических групповых пьяных попойках. Разъярённый мужчина устроил семейный скандал, в ходе которого обвинил супругу в измене и жестоко избил её. Женщину с побоями госпитализировали в больницу, где она скончалась, не приходя в сознание, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла в Талгарском районе Алматинской области. Супруг, вернувшийся с очередной вахты, застал жену в алкогольном опьянении. Дети были голодными и неухоженными.Расследование продолжается, задержанный мужчина помещён под стражу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.