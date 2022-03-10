На участках сильная метель, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Из-за сильной метели закрыли трассу Уральск - Саратов Фото из архива "МГ" В службе спасения сообщили о закрытии двух трасс ЗКО:
  • Атырау - Уральск
  • Таскала - граница РФ.
Напомним, в регионе объявлено штормовое предупреждение.