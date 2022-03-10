– По этим двум фактам начаты досудебные расследования по статье 297 части 1 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". Санкция данной части статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет, - сообщили полицейские.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 42-летний мужчина сбывал синтетический наркотик. Полицейские задержали его с поличным в момент продажи. Экспертиза показала, что это мефедрон весом 0,79 граммов. При обыске у задержанного также изъяли предмет, похожий на травматические пистолет. Назначена баллистическая экспертиза. Также полицейские задержали 32-летнего мужчину, который занимался продажей марихуаны общим весом 3,3 грамма.Ещё один мужчина был задержан с крупной партией экстракционного опия. У 43-летнего жителя Уральска полицейские обнаружили 12 пластиковых бутылок с жидким веществом светло-коричневого цвета со специфическим запахом и полиэтиленовые пакеты с пищевыми маками. Согласно заключения экспертизы, вещества являются экстракционным опием, вес сухого остатка 4,2555 грамм, что является особо крупным размером. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.