– По этим двум фактам начаты досудебные расследования по статье 297 части 1 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". Санкция данной части статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет, - сообщили полицейские.Ещё один мужчина был задержан с крупной партией экстракционного опия. У 43-летнего жителя Уральска полицейские обнаружили 12 пластиковых бутылок с жидким веществом светло-коричневого цвета со специфическим запахом и полиэтиленовые пакеты с пищевыми маками. Согласно заключения экспертизы, вещества являются экстракционным опием, вес сухого остатка 4,2555 грамм, что является особо крупным размером. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
