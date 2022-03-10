За три года капитального ремонта на дорогах Казталовка - Жанибек - граница РФ и Онеге - Бисен - Сайхин полностью сделано 40 километров из 248 (!), а завершить капремонт планируют лишь в конце 2023 года, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Жители южных районов нашей области из года в год жалуются на дороги
, вернее на их отсутствие. В жиже грязи тонут не только легковые авто, но и спецтехника
. Сельчанам приходится сутками проводить в пути. Проехать по трассе Казталовка - Жанибек - настоящее испытание, как и проезд по дороге Онеге - Бисен - Сайхин.
Капитальный ремонт этих двух дорог протяжённостью 248 километров начался ещё в 2019 году. Тогда приняли решение разделить трассу на шесть участков и определить сразу нескольких подрядчиков, чтобы быстрее отремонтировать дорогу. Так как это дороги республиканского значения, заказчиком выступил филиал ЗКО АО «НК «КазАвтоЖол». Тендер на ремонт выиграли
четыре ТОО: Uniserv, «Темиржол жондеу»,«Атырау жолдары» и «Акжол курылыс». Однако ремонт всё же затянулся.
Директор филиала ЗКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол» Амир Каримбаев говорит, что завершить ремонт планировалось намного раньше. Однако этому помешали такие обстоятельства, как неполное финансирование, рост заболеваемости коронавирусом среди рабочих, обильные осадки, трудности с доставкой инертных материалов, острый дефицит вагонов, неучтённые затраты, подорожание стройматериалов.
– Мы несём полную ответственность за данный проект. Просим местных жителей отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. На сегодня на шести объектах капитального ремонта задействовано пять подрядных компании. По участку 53-95 километры дороги Казталовка - Жанибек - граница РФ в конце прошлого года был расторгнут договор с подрядчиком. Участок передан на зимнее содержание ТОО «Казахавтодор». В скором времени будем объявлять конкурс по определению новой подрядной компании. На пяти участках мобилизованы и в готовности четыре грунтосмесительных установок и четыре асфальтобетонных заводов. В строительный сезон планируется на местах производства работ задействовать 388 единиц техники и 582 работника, из которых 85% из числа местного населения, - рассказал Амир Каримбаев.
Стоит отметить, что в 2019 году на ремонт дорог Казталовка - Жанибек - граница РФ и Онеге - Бисен - Сайхин выделили
2,5 миллиарда тенге, в 2020 году - аналогичную сумму. А в 2021 году выделили практически 20 миллиардов тенге, однако тогда освоили лишь половину этих средств. На сегодня полностью освоено около 23 миллиардов тенге.
По словам спикера, в нашей области нет карьеров, поэтому все инертные материалы привозят из других регионов. Это приводит к увеличению стоимости работ. Изначально стоимость проекта составляла 57 миллиардов тенге, однако этого оказалось недостаточно, и заказчик направит заявку на выделение дополнительных 80 миллиардов тенге.
– Подрядным компаниям в первые годы необходимо было выдать хороший аванс для того, чтобы они могли мобилизовать туда асфальтобетонные заводы, городки, пригнать технику и заготовить материалы. Однако авансирование не было сделано должным образом, что привело к снижению темпов работ. В последующие годы снова было ограниченное финансирование, и подрядчики не подготовились к строительному сезону надлежащим образом. В 2021 году финансирование было хорошее, около 20 миллиардов тенге, однако из-за того, что в предыдущие годы строители не смогли подготовиться, то в прошлом году освоение средств составило меньше, чем было выделено. Восемь миллиардов тенге из этих средств (из 20 млрд тенге, выделенных в 2021 году - прим. автора) распределили на другие объекты. В 2022 году нам предусмотрено около 10 миллиардов тенге, они будут освоены этим летом. Мы как заказчики направили заявку на уточнение бюджета и будем просить дополнительные средства для ремонта дорог в размере около 80 миллиардов тенге (именно на две дороги Казталовка - Жанибек - Граница РФ и Онеге - Бисен - Сайхин - прим. автора), - отметил Амир Каримбаев.
К слову, на сегодня проезд осуществляется на 40 километрах по отремонтированным участкам, 72 километрах по временным объездным дорогам и 136 километрах по существующему покрытию. Однако, по словам Амира Каримабева, есть и затрудненные участки объездной дороги, это 25-28 километры дороги Казталовка - Жанибек - граница РФ и участок 6-20 километры дороги Онеге - Бисен - Сайхин.
– Сотрудники и 36 единиц спецтехники подрядных организаций осуществляют дежурство в круглосуточном режиме. Информация о состоянии дорог и возможности проезда по этим автодорогам, а также короткий номер круглосуточной диспетчерской службы были анонсированы в социальных сетях и на областном телеканале, - заключил директор ЗКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол».
Завершить ремонт трасс Казталовка - Жанибек и Онеге - Бисен - Сайхин пообещали к концу 2023 года.
