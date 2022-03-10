Одну пострадавшую пришлось госпитализировать, а вторую направили на амбулаторное лечение, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Двух женщин избили в подземке Уральска Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, 32-летняя женщина находится в отделении нейрохирургии городской многопрофильной больницы. Врачи диагностировали у неё закрытую черепно-мозговую травму, состояние оценивается как средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному. Второй пострадавшей - 34-летней женщине оказали медицинскую помощь, после чего она была направлена на амбулаторное лечение. Напомним, фотографии фотографии раздетых и сильно избитых женщин распространились в сети. Как выяснилось позже, происшествие случилось в кафе "Андеграунд", расположенном в подземном переходе по проспекту Абая. 22-летний молодой человек из хулиганских побуждений избил женщин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА