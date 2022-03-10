Мужчина столкнулся с лавинорезом, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Казахстан вернулся в «жёлтую» зону Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе горнолыжного курорта «Шымбулак» подтвердили гибель посетителя.
- В 10:58 утра спасателям курорта поступила информация о сходе лавины на участке выше 8 опоры Комби-2. Прибывшие в 11:02 на место происшествия спасатели обнаружили часть тела на поверхности возле рассекателя лавин. Спасательная операция продолжалась не более трёх минут. В 11:05 лыжника откапали без признаков жизни со следами удара головой об угол отбойника. Посетитель выехал за пределы разрешённых для катания маркированных трасс, перелез через забор в зону внетрассового катания. У мужчины отсутствовало необходимое лавинное оборудование: бипер, щуп и лопата, - говорится в сообщении.
По данным администрации курорта, мужчина спровоцировал сход лавины, унёсшей его на лавинорез. В пресс-службе МЧС Казахстана также сообщили, что мужчина 1975 года рождения вышел за ограждение трассы, подрезал заснеженный склон и тем самым спровоцировал сход снежной лавины. На курорте приостановлена работа канатной дороги «Комби-2». Напомним, спасатели предупреждали о возможном сходе снежных лавин 10 и 11 марта.