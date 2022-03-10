Соседи скупают продукты питания, несмотря на то, что бОльшая часть из них импортируется, причём из той же России, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам жителя Саратовской области по имени Валерий, он поставляет продукты в Уральск. При этом здесь же он закупает товары, которых нет в магазинах или они подорожали на его родине.
- Что говорить, цены меняются, продукты дорожают не по дням, а по часам. У нас подорожало буквально всё, товары отпускаются в ограниченном количестве: картофель, лук, макароны, мука - по пять килограмм в одни руки, не больше. В некоторых магазинах вовсе полки пустуют. Сахар меньше месяца назад стоил 45 рублей за килограмм (163 тенге по курсу на 10 марта), сейчас по 90 рублей (326 тенге по курсу на 10 марта). Вроде бы говорят, что запретят вывозить его из страны. У вас пока сахар дешевле, - говорит мужчина. - У нас также подорожала техника, не купить стиральные машинки, кондиционеры. Автомобили резко повысились в цене, импортных товаров стало меньше.
Жители Оренбургской области приезжают в Актобе. Покупают они также сахар, муку и крупы, говорят продавцы крупных супермаркетов города.
Жители Самарской области сетуют на дефицит сахара в магазинах.
- Да мы особо не затариваемся, вот пошла недавно в магазин, а сахара нет. И так по всей округе. Конечно, у нас цены взлетели абсолютно на всё, - отметила жительница Самарской области Инна.
Между тем цены растут и у нас. Причём как на продукты питания, так и на бытовую химию. Продавцы на рынках отмечают, что цены повысились в основном на
молочные продукты, бытовую химию, некоторые крупы, колбасы и сахар. Цены на рынках разнятся, если где-то сахар продают по 360 тенге, то в других местах уже по 400 тенге
за килограмм.
- Да, россияне приезжают к нам и закупают товары мешками. Говорят, что у них дефицит, - отмечает продавец Владимир.
Также резко подорожал сахар в Атырау и Актау. К слову, собственным сахаром Казахстан обеспечен всего на 27-30%
, всё остальное - импорт. Между тем сахар в основном импортируют из России.
