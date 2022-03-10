В комитете национальной безопасности показали изъятое имущество бывшего председателя, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В пресс-службе комитета сообщили, что в действиях бывшего председателя Карима Масимова установлены многочисленные признаки коррупционных деяний.
- Задокументированы факты незаконного получения недвижимого имущества, дорогостоящих подарков, в том числе, культурных ценностей, значительных денежных средств от представителей отечественного бизнес-сообщества и зарубежных субъектов, - говорится в сообщении.
Ведётся расследование по факту получения Масимовым взятки в сумме два млн долларов от представителей иностранного государства по одному из закрытых контрактов.
- Обеспечено возвращение данных средств из Гонконга в Национальный банк Казахстана. Также начато расследование по факту получения Масимовым в период нахождения в должности премьер-министра элитного гостевого дома и земельного участка в столице стоимостью около 2,5 млрд тенге от одной из бизнес-структур, - рассказали в пресс-службе КНБ.
В январе 2022 года в этом гостевом доме изъяли 17,2 млн долларов наличными, элитные часы, золотые слитки, антиквариат. Также изъяты одиннадцать автомашин бизнес-класса. Наложены аресты две элитные квартиры в Нур-Султане, две квартиры и особняк в Алматы, земельный участок площадью один гектар на берегу озера в Щучинско-Боровской курортной зоне. У близких связей Масимова изъяты и арестованы 5,1 млн долларов.
- Одновременно организована работа по розыску, аресту и возврату в Казахстан ещё более крупных денежных средств, незаконно выведенных Масимовым и его окружением на счета в иностранных банках. По всем указанным фактам проводятся активные следственно-оперативные мероприятия, - заключили в комитете.
Шестого января стало известно об аресте бывшего председателя КНБ РК Карима Масимова. 13 января в комитете сообщили, что к расследованию дела о госизмене дополнительно начаты досудебные расследования
по фактам действий, направленных на насильственный захват власти и превышения должностных полномочий. Также прошли задержания экс-заместителя председателя КНБ – начальника службы специального назначения «А» Садыкулова и заместителя председателя КНБ Ергожина.
14 февраля генеральный прокурор доложил президенту, что на рассмотрении в КНБ находится 15 дел по обвинению в государственной измене
, превышении полномочий и попытке захвата власти.
23 февраля задержали экс-заместителя председателя КНБ Марата Осипова
.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.