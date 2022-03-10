- 8 марта в 5:00 неизвестное лицо, находясь в кафе «Андеграунд» по проспекту Абая из хулиганских побуждений нанёс телесные повреждения гражданкам 1990 годов рождения. Пострадавшие после осмотра врачей были госпитализированы в Городскую многопрофильную больницу. Принятыми мерами установлен и задержан мужчина 2000 года рождения, - рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

- Первоначальная проверка показала, что в инциденте признаков межнационального конфликта нет, - уточнили в полиции.

Фотографии раздетых и сильно избитых женщин распространяют уральцы в WhatsApp и социальных сетях. Как выяснилось позже, происшествие случилось в кафе, расположенном в подземном переходе.По данному факту ведется досудебное расследование по статье 293 части 2 УК РК «Хулиганство».Другие подробности выясняются.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.