- Пока перегрева (рынка труда - прим. автора) мы не видим. На этот год мы не видим. Но ситуация меняется каждый день. Мы каждый день мониторим, - сказал Шапкенов, отвечая на вопросы журналистов.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов сообщил, что массовых потоков российских граждан, которые приезжали бы работать в Казахстан, не наблюдается.Он пояснил, что Казахстан, Россия, Кыргызстан, Армения и Беларусь находятся в едином экономическом союзе, чем могут беспрепятственно пользоваться трудовые ресурсы этих стран. - В случае массового их прихода, что мы можем сделать? Допустим, меры, которые мы принимаем, мониторинг рабочих мест. То, что, в первую очередь, мы через наши центры занятости мы будем трудоустраивать наших граждан, - добавил глава ведомства.