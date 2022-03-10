- Пока перегрева (рынка труда - прим. автора) мы не видим. На этот год мы не видим. Но ситуация меняется каждый день. Мы каждый день мониторим, - сказал Шапкенов, отвечая на вопросы журналистов.Он пояснил, что Казахстан, Россия, Кыргызстан, Армения и Беларусь находятся в едином экономическом союзе, чем могут беспрепятственно пользоваться трудовые ресурсы этих стран. - В случае массового их прихода, что мы можем сделать? Допустим, меры, которые мы принимаем, мониторинг рабочих мест. То, что, в первую очередь, мы через наши центры занятости мы будем трудоустраивать наших граждан, - добавил глава ведомства. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
